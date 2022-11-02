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    Человек погиб в ДТП в Буграх и ещё часов 5 лежал на дороге

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    Смертельное ДТП произошло минувшим вечером под Петербургом в Буграх (Всеволожский район Ленинградской области).

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    Как сообщает 47news, 1 ноября около 20:30 на Шоссейной улице 37-летний водитель микроавтобуса «Луидор», ехавший в сторону Петербурга, сбил человека. Мужчина лет 50 на вид пересекал дорогу вне пешеходного перехода. Он умер на месте.

    В этом году водителя микроавтобуса один раз штрафовали за нарушение ПДД.

    Тело погибшего находилось на месте аварии до глубокой ночи. Подписчица «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Ксения в половине второго рассказывала: «Только что там ехали. Специальная уже как час стоит там, тело всё не грузят. Искали понятых и свидетелей».

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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