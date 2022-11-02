Человек погиб в ДТП в Буграх и ещё часов 5 лежал на дороге

Как сообщает 47news, 1 ноября около 20:30 на Шоссейной улице 37-летний водитель микроавтобуса «Луидор», ехавший в сторону Петербурга, сбил человека. Мужчина лет 50 на вид пересекал дорогу вне пешеходного перехода. Он умер на месте.



В этом году водителя микроавтобуса один раз штрафовали за нарушение ПДД.



Тело погибшего находилось на месте аварии до глубокой ночи. Подписчица «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Ксения в половине второго рассказывала: «Только что там ехали. Специальная уже как час стоит там, тело всё не грузят. Искали понятых и свидетелей».

