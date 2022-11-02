На Украине вводят почасовые отключения электричества

В украинских населённых пунктах 2 ноября снова звучит воздушная тревога. Электричество начинают отключать по графику.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Укрэнерго», графики почасовых отключений электроэнергии действуют в центральном регионе (Киев, Киевская, Житомирская, Черниговская, Черкасская области) и северном регионе (Харьковская, Полтавская, Сумская области).
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и территориях Запорожской и Донецкой областей, находящихся под контролем Киева, отмечает агентство.