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    Боевые действия на Украине

    На Украине вводят почасовые отключения электричества

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    В украинских населённых пунктах 2 ноября снова звучит воздушная тревога. Электричество начинают отключать по графику.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Укрэнерго», графики почасовых отключений электроэнергии действуют в центральном регионе (Киев, Киевская, Житомирская, Черниговская, Черкасская области) и северном регионе (Харьковская, Полтавская, Сумская области).

    Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и территориях Запорожской и Донецкой областей, находящихся под контролем Киева, отмечает агентство.

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