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    Обгон с выездом на встречную полосу в Ленобласти убил двоих

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    Два водителя, ровесники, погибли в результате ДТП в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает 47news.

    По предварительной информации, 1 ноября около 17 часов в поселке Лесогорский 58-летний водитель «Пежо 408» решился на обгон по полосе встречного движения там, где это запрещено. Он столкнулся с «Шевроле Нивой», за рулём которой был 58-летний мужчина из посёлка Красный Холм. Оба скончались на месте.

    По данным издания, предполагаемый виновник ДТП в этом году три раза привлекался к ответственности за превышение скорости. Полиция проводит проверку.

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