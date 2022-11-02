Обгон с выездом на встречную полосу в Ленобласти убил двоих

Два водителя, ровесники, погибли в результате ДТП в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает 47news.



По предварительной информации, 1 ноября около 17 часов в поселке Лесогорский 58-летний водитель «Пежо 408» решился на обгон по полосе встречного движения там, где это запрещено. Он столкнулся с «Шевроле Нивой», за рулём которой был 58-летний мужчина из посёлка Красный Холм. Оба скончались на месте.



По данным издания, предполагаемый виновник ДТП в этом году три раза привлекался к ответственности за превышение скорости. Полиция проводит проверку.

