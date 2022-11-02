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    В Петербурге оперативники задержали предполагаемых «черных риелторов»

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    Оперативники уголовного розыска петербургского главка полиции задержали двух мужчин и двух женщин, подозреваемых в мошенничестве с жильем. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 2 ноября.

    По версии следствия, не позднее 1 июня 2022 года фигуранты, действуя от имени семейной четы, по поддельным документам завладели квартирой на улице Шахматова в Петергофе. После этого подозреваемые якобы продали жилплощадь третьим лицам. В июле в СК было возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

    По адресам проживания фигурантов полиция провела обыски. Изъяты телефоны, ноутбуки, флеш-карты, документы. Все четверо задержаны процессуально и ожидают избрания меры пресечения. Известно, что одного из фигурантов в декабре 2021 года уже арестовывали в рамках уголовного дела о мошенничестве.

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