МВД хочет, чтобы ему разрешили закупать технику без предельной цены

МВД РФ предлагает разрешить закупать ноутбуки, планшеты и транспортные средства без привязки к предельным ценам, объясняя позицию сложными условиями санкций. Об этом 2 ноября пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.
Сейчас при объявлении закупок от потенциальных поставщиков поступают ценовые предложения, существенно превышающие предельные цены (которые установлены постановлением правительства). В итоге аукционы признаются несостоявшимися.
«Проект постановления разработан в целях исключения (снижения рисков) срыва закупок МВД России радиоэлектронной продукции, транспортных средств в условиях санкций со стороны недружественных государств», — сказано в пояснительной записке.
Проект предлагает приостановить для МВД действие отдельных пунктов постановлений правительства от 2014 и 2015 годов, которые регулируют госзакупки, до 31 декабря 2023 года. Авторы полагают, что это не повлечёт дополнительных расходов из федерального бюджета.