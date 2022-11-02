МВД хочет, чтобы ему разрешили закупать технику без предельной цены

МВД РФ предлагает разрешить закупать ноутбуки, планшеты и транспортные средства без привязки к предельным ценам, объясняя позицию сложными условиями санкций. Об этом 2 ноября пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.



Сейчас при объявлении закупок от потенциальных поставщиков поступают ценовые предложения, существенно превышающие предельные цены (которые установлены постановлением правительства). В итоге аукционы признаются несостоявшимися.

