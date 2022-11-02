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    МВД хочет, чтобы ему разрешили закупать технику без предельной цены

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    МВД РФ предлагает разрешить закупать ноутбуки, планшеты и транспортные средства без привязки к предельным ценам, объясняя позицию сложными условиями санкций. Об этом 2 ноября пишет ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства.

    Сейчас при объявлении закупок от потенциальных поставщиков поступают ценовые предложения, существенно превышающие предельные цены (которые установлены постановлением правительства). В итоге аукционы признаются несостоявшимися.

    «Проект постановления разработан в целях исключения (снижения рисков) срыва закупок МВД России радиоэлектронной продукции, транспортных средств в условиях санкций со стороны недружественных государств», — сказано в пояснительной записке.

    Проект предлагает приостановить для МВД действие отдельных пунктов постановлений правительства от 2014 и 2015 годов, которые регулируют госзакупки, до 31 декабря 2023 года. Авторы полагают, что это не повлечёт дополнительных расходов из федерального бюджета.

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