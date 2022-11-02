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    Роскомнадзор заинтересовался разработкой ИТМО — системой проверки выступлений на ложь

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    6 комментариев

    Для Главного радиочастотного центра, подведомственного Роскомнадзору, может быть создан сервис на основе искусственного интеллекта, который сможет проверять видеозаписи выступлений на ложь и манипуляции. Об этом 2 ноября пишет «Коммерсантъ». В частности, он способен быстро выявлять «дипфейки», то есть замену элементов изображения в оригинальном видео, с помощью которой создаются фейковые видеозаписи с заявлениями политиков и знаменитостей.

    Разработку ведёт национальный центр когнитивных разработок университета ИТМО, расположенного в Петербурге. По данным издания, прототип был представлен Роскомнадзору июле.

    «Присутствовал глава Роскомнадзора Андрей Липов, которого решение заинтересовало. Он попросил как можно скорее передать его ведомству на тестирование», — рассказал источник.

    Система Expert анализирует видео или аудио и оценивает уровень внутренней и внешней агрессии, уверенность, противоречивость и конгруэнтность (уровень согласованности вербальной и невербальной информации) и противоречивость, пояснили в ИТМО. Система прошла предварительное тестирование в преддверии выборов в Сенат США. После анализа интервью шести кандидатов, опубликованных на YouTube, одного уличили в обмане, у трёх выявили скрытую агрессию.

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    Комментарии 6

    AEG102 Ноя 2022 в 08:48
    Эта система здесь работать не сможет, ибо в нашей стране ложь на лжи и ложью погоняет, начиная с "пенсионный возраст повышен не будет" и прочая, и заканчивая всеми гос. теле и
    радио каналами.
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