Роскомнадзор заинтересовался разработкой ИТМО — системой проверки выступлений на ложь

Для Главного радиочастотного центра, подведомственного Роскомнадзору, может быть создан сервис на основе искусственного интеллекта, который сможет проверять видеозаписи выступлений на ложь и манипуляции. Об этом 2 ноября пишет «Коммерсантъ» . В частности, он способен быстро выявлять «дипфейки», то есть замену элементов изображения в оригинальном видео, с помощью которой создаются фейковые видеозаписи с заявлениями политиков и знаменитостей.

«Присутствовал глава Роскомнадзора Андрей Липов, которого решение заинтересовало. Он попросил как можно скорее передать его ведомству на тестирование», — рассказал источник.



Система Expert анализирует видео или аудио и оценивает уровень внутренней и внешней агрессии, уверенность, противоречивость и конгруэнтность (уровень согласованности вербальной и невербальной информации) и противоречивость, пояснили в ИТМО. Система прошла предварительное тестирование в преддверии выборов в Сенат США. После анализа интервью шести кандидатов, опубликованных на YouTube, одного уличили в обмане, у трёх выявили скрытую агрессию.

