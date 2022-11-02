Человек-паук подрался с Фредди Крюгером в Петербурге из-за конкурса костюмов на Хэллоуин

В Хэллоуин, 31 октября, традиционно повышается число тревожных вызовов, одна из охранных компаний зафиксировала двукратный рост, передаёт 2 ноября РИА Новости. Группы быстрого реагирования компании в эту ночь задержали одну «смерть с косой», двух ведьм, несколько оборотней и персонажей комиксов, а ещё Черепашек-ниндзя в полном составе.

«Ежегодно количество тревог в этот день увеличивается в среднем в полтора раза, в 2021 году — в 1,6 раза, а в 2022 году и вовсе почти в 2 раза, что также на 16 % больше, чем в прошлогоднее празднование», — рассказали в компании.

