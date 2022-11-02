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    Человек-паук подрался с Фредди Крюгером в Петербурге из-за конкурса костюмов на Хэллоуин

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    В Хэллоуин, 31 октября, традиционно повышается число тревожных вызовов, одна из охранных компаний зафиксировала двукратный рост, передаёт 2 ноября РИА Новости. Группы быстрого реагирования компании в эту ночь задержали одну «смерть с косой», двух ведьм, несколько оборотней и персонажей комиксов, а ещё Черепашек-ниндзя в полном составе.

    «Ежегодно количество тревог в этот день увеличивается в среднем в полтора раза, в 2021 году — в 1,6 раза, а в 2022 году и вовсе почти в 2 раза, что также на 16 % больше, чем в прошлогоднее празднование», — рассказали в компании.

    В сообщении приводится в пример случай в одном из баров в Петербурге. Там гости выбирали победителя конкурса на самый жуткий костюм. Выиграл Фредди Крюгер. Один из участников конкурса (он был в костюме Человека-паука) не согласился с результатами и сначала предъявил претензии победителю, а затем сотрудникам бара. Перепалка превратилась в драку, и пришлось вызывать группу быстрого реагирования.

    Ещё один курьёз случился в Перми. Там хозяйка загородного дома устроила девичник, и ночью в окна стал стучаться непрошеный гость — в чёрном балахоне с капюшоном и с косой наперевес. Женщины перепугались и вызвали охрану. Прибыв на место, силовики выяснили, что это бывший муж одной из участниц, который хотел украсить собою праздник.

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    Комментарии 3

    aprahka02 Ноя 2022 в 08:00
    Что то будет...
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