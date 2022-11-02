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    По делу племянника Назарбаева в Казахстан вернули драгоценности на 230 млн долл.

    1985
    3 комментария

    Казахстанские правоохранители вернули в страну драгоценности и ювелирные украшения на 230 миллионов долларов — в ходе расследования дела об отмывании денег Кайратом Сатыбалдыулы, племянником первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Драгоценности обращены в доход государства, передаёт 2 ноября ТАСС.

    «Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем», — говорится в сообщении ведомства.

    Установлено также, что 300 миллионов долларов Сатыбалдыулы вложил в иностранные ценные бумаги, эти деньги скоро вернутся в бюджет Казахстана.

    52-летний Сатыбалдыулы был задержан 13 марта по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (он занимал посты в Комитете национальной безопасности и в правящей партии) и хищении средств АО «Казахтелеком». 26 сентября суд приговорил его к 6 годам лишения свободы.

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    Комментарии 3

    Михаил Петров-Водкин02 Ноя 2022 в 07:28
    Тряхнуть бы Михаила Шеломова, тоже племянника, обладателя миллиардов долларов и туалета во дворе.
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