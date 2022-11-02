По делу племянника Назарбаева в Казахстан вернули драгоценности на 230 млн долл.

Казахстанские правоохранители вернули в страну драгоценности и ювелирные украшения на 230 миллионов долларов — в ходе расследования дела об отмывании денег Кайратом Сатыбалдыулы, племянником первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Драгоценности обращены в доход государства, передаёт 2 ноября ТАСС.



«Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции продолжается досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы и других лиц по фактам легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем», — говорится в сообщении ведомства.

