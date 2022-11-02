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    Посол: Таиланд может скоро начать прием карт «Мир» у российских туристов

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    1 комментарий

    Таиланд надеется, что вскоре в стране заработает платежная система «Мир» или ее альтернативные варианты. Это поможет увеличить туристический поток, заявил 1 ноября посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават.

    Также Таиланд рассчитывает на увеличение объемов торговли и обмена услугами с Россией, рассказал 1 ноября посол ТАСС. Он отметил, что реализацию проекта задержали «ограничения и финансовая ситуация», но стороны ведут диалог и ищут решения.

    Ранее несколько банков Киргизии прекратили обслуживать карты «Мир».

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    Комментарии 1

    SU LUX INN02 Ноя 2022 в 00:45
    недобрая Новость! напоминает цап-Царап!
    +1−1
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