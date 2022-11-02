Посол: Таиланд может скоро начать прием карт «Мир» у российских туристов

Таиланд надеется, что вскоре в стране заработает платежная система «Мир» или ее альтернативные варианты. Это поможет увеличить туристический поток, заявил 1 ноября посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават.



Также Таиланд рассчитывает на увеличение объемов торговли и обмена услугами с Россией, рассказал 1 ноября посол ТАСС. Он отметил, что реализацию проекта задержали «ограничения и финансовая ситуация», но стороны ведут диалог и ищут решения.

