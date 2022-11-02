Замены в составе. «(От)Личный Петербург» учел мнение читателей

В номинациях проекта «Фонтанки» произошли замены. На результат влияют не только голоса читателей, но и их предложения.



Когда экспертный совет «(От)Личного Петербурга» обдумывал, кого включить в список номинантов, его участники сразу решили, что необходимо прислушиваться к мнению читателей. Именно поэтому «Фонтанка» предложила вам называть свои любимые места.



По результатам выявления читательских симпатий в списках произошли замены: в номинации «Вечные места» появились книжный магазин «Подписные издания» и кондитерская-ресторан «Тройка», а в «Экскурсоводы и экскурсионные бюро» добавлен один из самых ярких знатоков города Павел Перец.

