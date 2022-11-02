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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Замены в составе. «(От)Личный Петербург» учел мнение читателей

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    Фото: stock.adobe.com
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    В номинациях проекта «Фонтанки» произошли замены. На результат влияют не только голоса читателей, но и их предложения.

    Когда экспертный совет «(От)Личного Петербурга» обдумывал, кого включить в список номинантов, его участники сразу решили, что необходимо прислушиваться к мнению читателей. Именно поэтому «Фонтанка» предложила вам называть свои любимые места.

    По результатам выявления читательских симпатий в списках произошли замены: в номинации «Вечные места» появились книжный магазин «Подписные издания» и кондитерская-ресторан «Тройка», а в «Экскурсоводы и экскурсионные бюро» добавлен один из самых ярких знатоков города Павел Перец.

    Читатели влияют не только на то, кто победит, но и каким будет список в каждой из номинаций. Вы еще можете успеть выразить свое мнение: голосование продлится до 14 ноября.

    Фото: stock.adobe.com

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    Второй сезон — для всех влюбленных в самый красивый город в мире. «Фонтанка» составила новый гид по городу, а номинации и представленные в них объекты собрала вместе с профессионалами, в числе которых бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова и председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

    Здесь вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты, голосуйте за выбор наших экспертов в десяти номинациях, добавляйте новые места или присылайте рассказы о Северной столице. Самые интересные истории мы опубликуем, о некоторых местах, которые предложили нам читатели, напишем в маршрутах нашего путеводителя. Участвуйте в создании новой географии города!

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится совместно с комитетом по развитию туризма. 24 ноября пройдет торжественная церемония награждения победителей.

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