    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 7

    1 м/с, с-з

    761мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.43eur60.97

    Кино

    Фильм «Балабанов. Колокольня. Реквием» выйдет в ограниченный прокат

    1022
    обсудить

    Картину Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием» будут показывать в кинотеатрах с 8 декабря. О начале ограниченного проката в эту дату сообщил 1 ноября прокатчик — Capella Film. Премьера ленты прошла на днях на кинофестивале «Послание к человеку».

    «Работа над документальной картиной началась за два года до гибели Алексея Октябриновича Балабанова как хроника производства его фильма «Я тоже хочу», — говорится в сообщении. — Режиссер не был публичной фигурой и не любил давать интервью, однако съемочный процесс шел с разрешения главного героя и при его непосредственном участии. Работа продолжилась и после его смерти, и спустя почти десять лет после его ухода этот фильм — трагическое свидетельство о жизни бескомпромиссного автора, кинорежиссера, который и сегодня остается главным для современной России».

    Автор фильма — основатель журнала «Сеанс», а также известного центра обучения, социальной абилитации и творчества для людей с аутизмом «Антон тут рядом», главный редактор образовательно-просветительского портала «Чапаев» Любовь Аркус.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close