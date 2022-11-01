Фильм «Балабанов. Колокольня. Реквием» выйдет в ограниченный прокат

Картину Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием» будут показывать в кинотеатрах с 8 декабря. О начале ограниченного проката в эту дату сообщил 1 ноября прокатчик — Capella Film. Премьера ленты прошла на днях на кинофестивале «Послание к человеку».



«Работа над документальной картиной началась за два года до гибели Алексея Октябриновича Балабанова как хроника производства его фильма «Я тоже хочу», — говорится в сообщении. — Режиссер не был публичной фигурой и не любил давать интервью, однако съемочный процесс шел с разрешения главного героя и при его непосредственном участии. Работа продолжилась и после его смерти, и спустя почти десять лет после его ухода этот фильм — трагическое свидетельство о жизни бескомпромиссного автора, кинорежиссера, который и сегодня остается главным для современной России».

