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    Жителя Якутии отправили в колонию за изнасилование несовершеннолетних дочерей

    1971
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    В Якутии вынесли приговор 50-летнему мужчине, которого признали виновным в изнасиловании собственных дочерей. Девочкам было 9 и 13 лет.

    О подробностях дела 1 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Преступления мужчина совершил в январе и ноябре 2020 года и в январе прошлого.

    Девочки не рассказали о случившемся матери — об этом стало известно из беседы с педагогом-психологом. Их отец вину не признал — заявил, что дочери его оговорили.

    Тем не менее мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера против несовершеннолетней (два эпизода) и изнасиловании, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней потерпевшей (два эпизода). Его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.

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