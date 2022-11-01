Жителя Якутии отправили в колонию за изнасилование несовершеннолетних дочерей

В Якутии вынесли приговор 50-летнему мужчине, которого признали виновным в изнасиловании собственных дочерей. Девочкам было 9 и 13 лет.



О подробностях дела 1 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Преступления мужчина совершил в январе и ноябре 2020 года и в январе прошлого.

Девочки не рассказали о случившемся матери — об этом стало известно из беседы с педагогом-психологом. Их отец вину не признал — заявил, что дочери его оговорили.