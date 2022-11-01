Швеция и Финляндия не будут против размещения у себя ядерного оружия НАТО

Финляндия и Швеция не планируют отказываться от размещения баз НАТО или ядерного оружия на своей территории в случае присоединения к альянсу. Об этом 1 ноября пишет Bloomberg.



Финский премьер-министр Санна Марин в ответ на вопрос о потенциальном размещении в стране ядерного оружия сказала, что республика не хочет «закрывать никаких дверей» и что «никаких предварительных условий» для ее вступления в НАТО быть не должно.



Премьер Швеции Ульф Кристерссон поддерживает позицию коллеги. По его мнению, Хельсинки и Стокгольм должны принять все возможности НАТО. При этом главком шведской армии Микаэль Бюден пока что рекомендовал воздерживаться каких-либо предположений относительно сотрудничества в области ядерного оружия.

