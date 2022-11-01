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    Швеция и Финляндия не будут против размещения у себя ядерного оружия НАТО

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    14 комментариев

    Финляндия и Швеция не планируют отказываться от размещения баз НАТО или ядерного оружия на своей территории в случае присоединения к альянсу. Об этом 1 ноября пишет Bloomberg.

    Финский премьер-министр Санна Марин в ответ на вопрос о потенциальном размещении в стране ядерного оружия сказала, что республика не хочет «закрывать никаких дверей» и что «никаких предварительных условий» для ее вступления в НАТО быть не должно.

    Премьер Швеции Ульф Кристерссон поддерживает позицию коллеги. По его мнению, Хельсинки и Стокгольм должны принять все возможности НАТО. При этом главком шведской армии Микаэль Бюден пока что рекомендовал воздерживаться каких-либо предположений относительно сотрудничества в области ядерного оружия.

    Как отмечает издание, пока что не было никаких предложений о размещении ядерных боеголовок или постоянных войск НАТО в Финляндии и Швеции. Сейчас эти страны ждут ратификации своего вступления в альянс со стороны Турции и Венгрии.

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    Комментарии 14

    Алик-101 Ноя 2022 в 18:47
    Шведам и финнам надо помнить, что если они не против разместить ЯО НАТО, то о размещении ЯО РФ их спрашивать не будут. Оно там разместится на подлетное время
    +1−1
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