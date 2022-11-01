Медведев назвал то, что спасет мир от ядерной войны

Западные страны толкают мир к глобальной войне, предотвратить это может только победа России. Об этом 1 ноября пишет в своем телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



По его словам, тезис Запада о том, что России «нельзя дать победить в войне», означает, что победу должна одержать Украина.



«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России», — пишет Медведев.

