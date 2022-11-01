Медведев назвал то, что спасет мир от ядерной войны

Западные страны толкают мир к глобальной войне, предотвратить это может только победа России. Об этом 1 ноября пишет в своем телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, тезис Запада о том, что России «нельзя дать победить в войне», означает, что победу должна одержать Украина.
«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России», — пишет Медведев.
Он отметил, что подобный сценарий будет поводом для применения пункта 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания (пункт раскрывает условия, определяющие возможность применения РФ ядерного оружия).
Медведев считает такую политику Запада прямой провокацией мировой войны с применением ядерного оружия. По его мнению, гарантией от глобального конфликта может стать только «полная и окончательная победа России».