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    Боевые действия на Украине

    Медведев назвал то, что спасет мир от ядерной войны

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    9 комментариев

    Западные страны толкают мир к глобальной войне, предотвратить это может только победа России. Об этом 1 ноября пишет в своем телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    По его словам, тезис Запада о том, что России «нельзя дать победить в войне», означает, что победу должна одержать Украина.

    «Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России», — пишет Медведев.

    Он отметил, что подобный сценарий будет поводом для применения пункта 19 Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания (пункт раскрывает условия, определяющие возможность применения РФ ядерного оружия).

    Медведев считает такую политику Запада прямой провокацией мировой войны с применением ядерного оружия. По его мнению, гарантией от глобального конфликта может стать только «полная и окончательная победа России».

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    Комментарии 9

    X-кот01 Ноя 2022 в 18:13
    Все знают, что спасет. И для этого Медведев не нужен
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