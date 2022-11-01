Десятки встревоженных птиц тучей летали над Летним садом. Мы узнали почему

Над Летним садом в Петербурге летали десятки ворон, которые напоминали рой насекомых. Странное поведение крылатых, превратившихся в крикливую тучу, днём 1 ноября заметил корреспондент «Фонтанки».
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал нам, что с большой вероятностью они действуют так, потому что заметили ястреба-тетеревятника. Это хищная птица, которая прилетает из пригорода. Некоторые из них вообще живут у нас круглый год.
«Они кружат потому, что они его атакуют, так как ястреб-тетеревятник охотится на ворон, на голубей. Поэтому они так агрессивно на него и реагируют. Могут нанести удар клювом, даже забить», — рассказал Глазков.
Ястреб-тетеревятник занесён в Красную книгу Петербурга. В городе его можно встретить довольно редко, однако в последние годы несколько десятков таких птиц живут в Петербурге и продолжают свой род.