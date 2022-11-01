«Чудо света» перекроет улицы на Петроградской стороне, а на Васильевском движение остановят киношники

Фестиваль световых картин и киносъемки изменят схему движения в Петроградском и Василеостровском районах Петербурга в первые недели ноября. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.



С 4 по 6 ноября в Петропавловской крепости пройдет фестиваль «Чудо света». В связи с этим в указанные три дня будут перекрывать движение по нескольким улицам на Петроградской стороне: