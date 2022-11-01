«Чудо света» перекроет улицы на Петроградской стороне, а на Васильевском движение остановят киношники

Фестиваль световых картин и киносъемки изменят схему движения в Петроградском и Василеостровском районах Петербурга в первые недели ноября. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.
С 4 по 6 ноября в Петропавловской крепости пройдет фестиваль «Чудо света». В связи с этим в указанные три дня будут перекрывать движение по нескольким улицам на Петроградской стороне:
- с 17:30 до 23:30 — по проспекту Добролюбова в направлении от Мытнинской набережной к Кронверкской набережной;
- с 17:15 до 23:30 — по Мытнинской набережной от Зоологического переулка до Кронверкского проспекта;
- с 17:30 до 23:30 — по Кронверкской набережной и дороге на территории Александровского парка вдоль дома 3, корпус 2 по Кронверкской набережной.
Для проведения съемок сериала «Почему ты такая злая?» ограничения будут вводить в течение двух недель. Сначала с 6:00 до 22:00 4 ноября и с 7:00 до 23:00 5 ноября перекроют движения по Тифлисской улице и Тифлисскому переулку. Кроме того, 4 ноября с полуночи до 23:59 запретят парковаться на Тифлисской улице, в Тифлисском переулке и Биржевом проезде от Тифлисского переулка до Менделеевской линии.
Следующие ограничения будут 13 ноября. С 10:00 до 23:59 будут приостанавливать движение по Университетской набережной в направлении от Благовещенского моста к 1-й линии В.О. Перерывы составят не более 10 минут в течение часа. А с 6:00 до 23:59 сузят проезжую часть Университетской набережной на участке от Благовещенского моста к 1-й линии В.О.