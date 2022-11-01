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    Боевые действия на Украине

    Белгородский губернатор: В обстрелянной Козинке начался пожар, есть раненый

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    2 комментария

    Молодой мужчина пострадал при обстреле ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа. Об этом 1 ноября сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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    По словам Гладкова, снаряды попали в фермерское хозяйство. Повреждены несколько ангаров, легковой автомобиль, горит здание столовой. «По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь молодому человеку уже оказана», — рассказал он в своём телеграм-канале.

    В Козинку прибыл глава округа Геннадий Бондарев. В селе продолжают работу аварийные службы, власти проводят подомовой обход территории.

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    Комментарии 2

    26586993701 Ноя 2022 в 17:09
    А кто ж ее обстрелял?
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