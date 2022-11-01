Белгородский губернатор: В обстрелянной Козинке начался пожар, есть раненый

Молодой мужчина пострадал при обстреле ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа. Об этом 1 ноября сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, снаряды попали в фермерское хозяйство. Повреждены несколько ангаров, легковой автомобиль, горит здание столовой. «По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь молодому человеку уже оказана», — рассказал он в своём телеграм-канале.
В Козинку прибыл глава округа Геннадий Бондарев. В селе продолжают работу аварийные службы, власти проводят подомовой обход территории.