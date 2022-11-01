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    Даже у хлебушка есть бункер. Старейшая в России печь на хлебозаводе в Петербурге справляет 95-летие за работой

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    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    В Петербурге сохранилась единственная в России денбурская печь, установленная на хлебозаводе Имени 10-летия Октября еще в 1927 году.

    Собственно, 10 октября печи исполняется 95 лет.

    Все эти годы печь работала без перерыва, даже в дни блокады Ленинграда.

    Сегодня завод принадлежит компании «КАРАВАЙ», а денбурская печь каждый день выпекает тысячи «кирпичиков» хлеба.

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    Печь полностью сложена из самого настоящего голландского кирпича (специалисты компании Den Boer в 1927 году привезли с собой все, вплоть до последнего винтика), поэтому температурный режим внутри меняется очень плавно. Печь нагревается часов пятнадцать, и столько же ей надо, чтобы полностью остыть, — поэтому технологический процесс не прекращается практически никогда. Так получаются «та самая» хлебная корочка и пористый мякиш.

    Вот как это работает. Сначала в больших, на 200 килограммов каждый, контейнерах замешивают тесто. Сухие и жидкие компоненты контролируют с помощью особого «шкафа управления». Над кнопками-лампочками надписи: «насос», «дозатор», «смеситель». И внезапно — «бункер». Так называют огромный круглый бак, поделенный на секции, куда тесто опускается из «холодного» цеха на «отдых». Бак медленно вращается, а тесто доходит, чтобы затем отправиться в ту самую денбурскую печь.

    Расстойка хлеба внутри печи занимает 45 минут, в это время в тесте продолжают работать живые дрожжи.

    Затем хлеб попадает в первую камеру, где происходит запекание корочки.

    Во второй камере температура достигает максимума — и запекается мякиш.

    В третьей камере хлеб доводится до готовности.

    После чего выходит из печи и отправляется по конвейерной ленте в 9-метровую «хлебную башню» — охлаждаться перед упаковкой.

    Около 10 лет назад владелец заказал новое оборудование у голландской фирмы, которая в 1927 году монтировала здесь первую печь.

    Голландские специалисты очень удивились, что печь сохранилась и продолжает работать. Ее хотели выкупить для музея. Но хлебозавод отказался, потому что печь — это его сердце, а сердце останавливать нельзя.

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