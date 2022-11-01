Российский боец ММА умер из-за отравления

В Балашихе умер боец ММА Александр Писарев, причиной стало отравление. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости.
ГСУ Следственного комитета по Подмосковью начало проверку по данному факту. «По предварительным данным, 30 октября 2022 года спортсмен и его супруга в присутствии родственников почувствовали недомогание. В последующем мужчина скончался, а женщина до настоящего времени находится в больнице», — сказано в сообщении ведомства.
Предварительная экспертиза показала, что спортсмен скончался в результате отравления неустановленным веществом. Следователи осмотрели место происшествия, планируется назначение судебно-химической экспертизы.
Как пишет «Чемпионат», супруга Александра рассказала медикам, что накануне они с друзьями пили вино и ели непонятные сушёные грибы.
Александр Писарев выступал в профессиональных турнирах ММА всего пять лет, за которые успел провести пять поединков, одержав три победы.