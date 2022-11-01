    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, зап

    760мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.62eur61.12

    Российский боец ММА умер из-за отравления

    6577
    10 комментариев

    В Балашихе умер боец ММА Александр Писарев, причиной стало отравление. Об этом 1 ноября сообщает РИА Новости.

    ГСУ Следственного комитета по Подмосковью начало проверку по данному факту. «По предварительным данным, 30 октября 2022 года спортсмен и его супруга в присутствии родственников почувствовали недомогание. В последующем мужчина скончался, а женщина до настоящего времени находится в больнице», — сказано в сообщении ведомства.

    Предварительная экспертиза показала, что спортсмен скончался в результате отравления неустановленным веществом. Следователи осмотрели место происшествия, планируется назначение судебно-химической экспертизы.

    Как пишет «Чемпионат», супруга Александра рассказала медикам, что накануне они с друзьями пили вино и ели непонятные сушёные грибы.

    Александр Писарев выступал в профессиональных турнирах ММА всего пять лет, за которые успел провести пять поединков, одержав три победы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 10

    sektor701 Ноя 2022 в 17:52
    Прям анекдот про тещу.
    От чего умерла?
    Грибами отравилась.
    А почему синяки на теле?
    Есть не хотела.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close