Полиция показала хитрость нефтяных бутлегеров под Тверью. Отвечать за неё будут четверо из Петербурга

Четверо петербуржцев арестованы за незаконную добычу дизеля в Тверской области. По версии следствия, за полмесяца они накачали на 2,5 миллиона рублей.
Замаскированную врезку на участке трубы в Сандовском районе 1 ноября показала пресс-служба ГУ МВД по Тверской области. По данным полиции, с её помощью с 7 по 25 октября из магистрального нефтепродуктопровода «вызволили» более 45 тонн дизеля стоимостью порядка 2, 5 миллиона рублей.
Подозреваемых задержали при содействии УФСБ. Ими оказались четверо жителей Петербурга в возрасте 30–42 лет.
«При задержании у них были обнаружены предметы, свидетельствующие о причастности к хищению нефтепродуктов», — уточняет тверской главк.
Уголовное дело возбуждено по статье об особо крупной краже, все четверо фигурантов арестованы.