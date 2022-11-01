Полиция показала хитрость нефтяных бутлегеров под Тверью. Отвечать за неё будут четверо из Петербурга

Четверо петербуржцев арестованы за незаконную добычу дизеля в Тверской области. По версии следствия, за полмесяца они накачали на 2,5 миллиона рублей.



Замаскированную врезку на участке трубы в Сандовском районе 1 ноября показала пресс-служба ГУ МВД по Тверской области. По данным полиции, с её помощью с 7 по 25 октября из магистрального нефтепродуктопровода «вызволили» более 45 тонн дизеля стоимостью порядка 2, 5 миллиона рублей.