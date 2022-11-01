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    Полиция показала хитрость нефтяных бутлегеров под Тверью. Отвечать за неё будут четверо из Петербурга

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    7 комментариев

    Четверо петербуржцев арестованы за незаконную добычу дизеля в Тверской области. По версии следствия, за полмесяца они накачали на 2,5 миллиона рублей.

    Замаскированную врезку на участке трубы в Сандовском районе 1 ноября показала пресс-служба ГУ МВД по Тверской области. По данным полиции, с её помощью с 7 по 25 октября из магистрального нефтепродуктопровода «вызволили» более 45 тонн дизеля стоимостью порядка 2, 5 миллиона рублей.

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    Подозреваемых задержали при содействии УФСБ. Ими оказались четверо жителей Петербурга в возрасте 30–42 лет.

    «При задержании у них были обнаружены предметы, свидетельствующие о причастности к хищению нефтепродуктов», — уточняет тверской главк.

    Уголовное дело возбуждено по статье об особо крупной краже, все четверо фигурантов арестованы.

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    Комментарии 7

    Peterburzhec01 Ноя 2022 в 16:52
    Напишите адрес где эта труба находится, мне тоже нужно дизтопливо
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