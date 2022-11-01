В Сарове демонтировали «опасного» Ленина. Вождь накренился из-за ветра

Памятник Владимиру Ленину убрали с центральной площади города Саров в Нижегородской области, он мог погубить пешеходов и совсем чуть-чуть не дожил до 65-летия со дня установки. Об этом рассказал мэр Алексей Сафонов.
Монумент стоял на площади Ленина, напротив здания городской администрации. В ночь с 30 на 31 октября из-за сильного ветра вождь сильно накренился и стал представлять угрозу для жизни прохожих, пишет Сафронов на своей странице во «ВКонтакте».
Специалисты обследовали памятник и решили, что выровнять его и оставить на месте невозможно. Кроме того, обнаружилось, что закладные пришли в негодность, и это привело к потере жесткости конструкции.
Владимира Ильича отправили на ответственное хранение. Памятник ждет детальное обследование, будет разработан проект восстановления.
Скульптура Ленина была установлена 3 ноября 1957 года у здания, где сейчас располагается Центр культуры и досуга. Она выполнена из листовой меди методом выколотки по металлу по проекту скульптора Махтина Самуила Осиповича.