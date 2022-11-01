В Сарове демонтировали «опасного» Ленина. Вождь накренился из-за ветра

Памятник Владимиру Ленину убрали с центральной площади города Саров в Нижегородской области, он мог погубить пешеходов и совсем чуть-чуть не дожил до 65-летия со дня установки. Об этом рассказал мэр Алексей Сафонов.



Монумент стоял на площади Ленина, напротив здания городской администрации. В ночь с 30 на 31 октября из-за сильного ветра вождь сильно накренился и стал представлять угрозу для жизни прохожих, пишет Сафронов на своей странице во «ВКонтакте».

