Петербуржцам дали скидку на оплату штрафов за неправильную парковку во дворе

ГАТИ по поручению вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия согласовала с Минэкономразвития РФ применение механизма скидок к штрафам за неправильную парковку во дворах. Теперь, если платить вовремя, штраф будет вдвое меньше.

С 1 ноября оплатить штраф за неправильную парковку во дворе петербуржцы смогут со скидкой в 50%, сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора. Для этого его нужно будет погасить в течение 20 дней с момента вынесения постановления о нарушении. Проверить наличие у себя штрафов за нарушения правил парковки во дворах можно на сайте ГАТИ Петербурга. Также постановления высылают автовладельцу по почте заказным письмом или в электронном виде через портал госуслуги.