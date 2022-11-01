Петербуржцам дали скидку на оплату штрафов за неправильную парковку во дворе

ГАТИ по поручению вице-губернатора Петербурга Анатолия Повелия согласовала с Минэкономразвития РФ применение механизма скидок к штрафам за неправильную парковку во дворах. Теперь, если платить вовремя, штраф будет вдвое меньше.
С 1 ноября оплатить штраф за неправильную парковку во дворе петербуржцы смогут со скидкой в 50%, сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора. Для этого его нужно будет погасить в течение 20 дней с момента вынесения постановления о нарушении. Проверить наличие у себя штрафов за нарушения правил парковки во дворах можно на сайте ГАТИ Петербурга. Также постановления высылают автовладельцу по почте заказным письмом или в электронном виде через портал госуслуги.
В 2022 году в Петербурге вынесли более 17 тысяч постановлений за неправильную парковку во дворах. Общая сумма штрафов составила 188 миллионов рублей. Городской закон предусматривает ответственность для водителей за стоянку машин на газонах, детских и спортивных площадках и перегораживание входов в здания. Штраф за это составляет от 3 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 5 до 40 тысяч рублей для должностных и от 150 до 500 тысяч рублей для юридических.