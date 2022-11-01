Российские авиакомпании перешли на местные системы бронирования

Все отечественные авиакомпании (всего их 53) завершили переход на российские автоматизированные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Об этом 1 ноября сообщил Минтранс. Переход прошёл «в сложных условиях из-за отказа западных партнеров предоставить исходные данные».

У компаний был выбор из двух систем: «Леонардо» (разработчик АО «Сирена Трэвел» в партнерстве с Госкорпорацией «Ростех») и «ТАИС» (АО «ОРС»). Системой «Леонардо» пользуются 68 компаний, в том числе 50 российских с суммарным объемом перевозок 45 миллионов пассажиров в год (среди них «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии»). Другие, например S7 Airlines, перешли на систему OPC.

