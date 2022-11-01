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    Российские авиакомпании перешли на местные системы бронирования

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    2 комментария

    Все отечественные авиакомпании (всего их 53) завершили переход на российские автоматизированные системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП). Об этом 1 ноября сообщил Минтранс. Переход прошёл «в сложных условиях из-за отказа западных партнеров предоставить исходные данные».

    У компаний был выбор из двух систем: «Леонардо» (разработчик АО «Сирена Трэвел» в партнерстве с Госкорпорацией «Ростех») и «ТАИС» (АО «ОРС»). Системой «Леонардо» пользуются 68 компаний, в том числе 50 российских с суммарным объемом перевозок 45 миллионов пассажиров в год (среди них «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии»). Другие, например S7 Airlines, перешли на систему OPC.

    «Сегодня все российские авиаперевозчики используют отечественные системы бронирования авиабилетов и не зависят от решений и угрозы одностороннего прекращения обслуживания со стороны иностранных провайдеров. Все расчеты внутри систем ведутся в рублях», — отмечается в сообщении.

    Таким образом обеспечивается бесперебойное авиасообщение и информационная безопасность перевозок, подчеркнули в министерстве.

    Переход на отечественный софт начался в 2021 году. Отраслевые ведомства, разработчики и ведущие авиакомпании разработали «план поэтапной миграции», а на случай отключения перевозчиков иностранными провайдерами в условиях санкций «для всех авиакомпаний был проработан план экстренного запуска отечественных систем».

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    Комментарии 2

    SU LUX INN01 Ноя 2022 в 15:11
    да, это уже Напоминает цап-царап! извернутся, лишь бы не Платить операторам из Цивилизованных систем бронирования!
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