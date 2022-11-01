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    «Лада» поскользнулась на путях и разнесла остановку на набережной Обводного

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    3 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Часть автобусной остановки пала жертвой ДТП во Фрунзенском районе Петербурга днем 1 ноября. Людям повезло больше.

    Как стало известно «Фонтанке», возле дома 60 по набережной Обводного канала легковая LADA Granta вылетела на тротуар и врезалась в автобусную остановку «Гипермаркет Ашан». За рулем «Лады» был мужчина за сорок. По предварительным данным, автомобиль занесло на трамвайных путях.

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    Люди в ДТП не пострадали. А вот остановочному павильону досталось: машина полностью снесла ему боковую секцию. Сбит оказался и столб с информационной табличкой о маршрутах, следующих через эту остановку.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    sektor701 Ноя 2022 в 14:40
    Остановку в Тотал. Новую необходимо купить
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