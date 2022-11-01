«Лада» поскользнулась на путях и разнесла остановку на набережной Обводного

Часть автобусной остановки пала жертвой ДТП во Фрунзенском районе Петербурга днем 1 ноября. Людям повезло больше.
Как стало известно «Фонтанке», возле дома 60 по набережной Обводного канала легковая LADA Granta вылетела на тротуар и врезалась в автобусную остановку «Гипермаркет Ашан». За рулем «Лады» был мужчина за сорок. По предварительным данным, автомобиль занесло на трамвайных путях.
Люди в ДТП не пострадали. А вот остановочному павильону досталось: машина полностью снесла ему боковую секцию. Сбит оказался и столб с информационной табличкой о маршрутах, следующих через эту остановку.