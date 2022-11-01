    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, южн

    761мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.62eur61.12

    Военкоматы подключат к данным ЗАГС, ГАС «Выборы» и ФНС

    6218
    8 комментариев

    Пилотный проект по подключению автоматизированной системы данных о гражданах «Горизонт-МР», которой пользуются военкоматы, к базам других структур, в том числе ГАС «Выборы, ФНС, ПФР и органов ЗАГС, начнется в Московской области. Об этом 1 ноября сообщает РБК.


    Об этом рассказал военком Московской области Алексей Астахов в ходе круглого стола в Совете Федерации «Цифровая трансформация военных комиссариатов».

    «Разрабатывается комплекс мер по подключению «Горизонта-МР» к ГАС «Выборы», где у нас хранится наиболее точная информация [о гражданах], налоговой, пенсионному фонду, ЗАГС, чтобы эта система автоматически вносила все изменения о гражданах, которые включены в систему «Горизонт-МР», — пояснил Астахов.

    Сенаторы критиковал Минобороны за ошибки в ходе проведения частичной мобилизации, в частности за неактуальные сведения о гражданах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ23
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Klav69301 Ноя 2022 в 14:55
    Теперь точно на выборы ни ногой, будут и там искать, где голосовал. Да и голосовать уже незачем.
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close