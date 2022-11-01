Военкоматы подключат к данным ЗАГС, ГАС «Выборы» и ФНС

Пилотный проект по подключению автоматизированной системы данных о гражданах «Горизонт-МР», которой пользуются военкоматы, к базам других структур, в том числе ГАС «Выборы, ФНС, ПФР и органов ЗАГС, начнется в Московской области. Об этом 1 ноября сообщает РБК.





Об этом рассказал военком Московской области Алексей Астахов в ходе круглого стола в Совете Федерации «Цифровая трансформация военных комиссариатов».

«Разрабатывается комплекс мер по подключению «Горизонта-МР» к ГАС «Выборы», где у нас хранится наиболее точная информация [о гражданах], налоговой, пенсионному фонду, ЗАГС, чтобы эта система автоматически вносила все изменения о гражданах, которые включены в систему «Горизонт-МР», — пояснил Астахов.



Сенаторы критиковал Минобороны за ошибки в ходе проведения частичной мобилизации, в частности за неактуальные сведения о гражданах.