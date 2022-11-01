Петербург без сладкого: кто везет импортный мармелад в Россию

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться





Весь Невский усыпан магазинами и лавками, где продают мармелад на любой вкус, любого цвета и формы, начиная от мишек и червячков — заканчивая человеческими конечностями или еще чем похуже. Почти весь мармелад там импортный и рискует пропасть с прилавков. Редакция «Фонтанки» узнала, кто поставляет его в Россию, стоит ли бояться дефицита и надеяться на импортозамещение. И без того недешевый весовой мармелад в Петербурге продолжает дорожать. «У всех повысились цены, люди сейчас жалуются, что дорого-богато стало, но продолжают покупать. Считают, что иногда можно порадовать себя ста граммами», — рассказали редакции «Фонтанки» в магазине «Мармелад Шоу». Дело в том, что почти весь мармелад на российских прилавках импортный, а забугорные сладости либо перестали поставлять вообще, либо значительно повысили цены.





При этом надежды на качественное импортозамещение пока нет. Если отдельные магазины и бренды и производят что-то на местных фабриках, то обычно это другой сорт сладостей — вроде орешков в «Пирате-Мармеладе» на Дворцовой. С мармеладом же российские производители пока не справляются.



«Это (импортный мармелад и российский. — Прим. ред.) несравнимо, потому что то, что пихают у нас в мармелад, и то, что за бугром, — это разные вещи. Грубо говоря, у них есть яблочный сок в составе, но яблоко яблоку рознь. На данный момент Россия даже если и делает мармелад, то не может дойти до качества забугорного. Связано это и с технологиями, и с составом», —- отметили в магазине «Мармелад Шоу».



Кто импортирует мармелад в Россию Редакция «Фонтанки» проанализировала статистику экспорта и импорта Федеральной таможенной службы и локальных европейских служб и выявила лидеров по поставкам мармелада в Россию. Оказалось, Россия — клиент по закупкам мармелада довольно прибыльный. За 2021 год в страну привезли 32 812 тонн сладкого на сумму более 81,1 млн долларов.

Лидером по поставкам стала Германия, которая за прошлый год привезла в Россию 5 496 тонн мармелада за 18,1 млн долларов по 3,3 доллара за килограмм в среднем. Следом за ней — Испания и Турция, которые импортировали 3 531 тонну за 10,75 млн долл. и 4 488 тонн за 10,1 млн долл . соответственно. Суммарно за 2021 год три страны поставили 13 516 тонн мармелада на сумму 39 млн долл .



Везут мармелад и из других стран Европы: Венгрии ( 3 156 тонн за 7,1 млн долл. ), Италии ( 1 466 тонн за 5,4 млн долл. ) и Чехии (1 155 тонн за 3,4 млн долл.). Причем итальянский мармелад оказался самым дорогим: его в 2021 году завозили по 3,7 долл/кг в среднем.



Самый дешевый мармелад привозят из Казахстана и Белоруссии — 1,2 долл/кг и 1,4 долл/кг соответственно. Однако дело не в щедрости соседей, а в качестве сладкого, предупреждают дистрибьюторы и менеджеры магазинов. Мармелад из стран СНГ они стараются не заказывать и готовы закрывать глаза и на повышение цен, и на сложности с логистикой — лишь бы добраться до европейского состава и технологий. Однако, судя по статистике ФТС, мармелад оттуда в Россию всё равно везут, и не в маленьких количествах: 4 515 тонн из Белоруссии, 3 050 тонн — из Казахстана за 2021 год.



Среди других крупных стран-поставщиков — Китай. В период с января по сентябрь 2022 года он экспортировал 10 783 тонны сладкого в Россию за 28,9 млн долл . Причем поставки Китай заметно нарастил: за аналогичный период 2021 года из страны привезли только 7 277 тонн сладостей за 19,7 млн долл .

«Фонтанка» ищет немецкий мармелад

Причем в 2022 году далеко не все европейские страны пока сильно сократили поставки, как например Венгрия, которая завезла на треть меньше мармелада в сравнении с прошлым годом.



Из Германии сладкого уже завезли 3 836 тонн за полгода, в то время как за аналогичный период 2021 года страна импортировала всего на 200 тонн больше. Серьезное сокращение поставок пришлось на апрель и май, зато дальше объем импорта значительно вырос, а в августе и вовсе побил рекорды даже 2021 года. При этом заработали на поставках в Россию немцы почти столько же — примерно 1 9,4 млн долл ., потому что цены на немецкие сладости в среднем выросли с 4,7 до 5 долл/кг.

Однако несмотря на почти сохранившийся объем поставок, у поставщиков и дистрибьюторов немецкого мармелада нет. «Германия не отгружает больше вообще, примерно с весны перестала поставлять. К нам обращаются поставщики, потому что нет нигде немецкого мармелада. Haribo в магазине пропало, Trolli тоже не возят. Нет в России немецкого мармелада», — рассказал редакции «Фонтанки» дистрибьютор Sweetline.



«ОПТ 24», официальный поставщик сладостей и напитков из Европы, США и Азии, тоже жалуется на проблемы с импортным мармеладом.



«На данный момент с этим немного сложно. У нас раньше был испанский мармелад и весовой, и в пачках, и Германия была, а где-то с середины лета перестали завозить. Из импортного мармелада остались только какие-то виды немецкого, совсем по мелочи из запасов. Мы заказываем «Колу» из Польши, и если из Польши можно перехватить по чуть-чуть, то заказываем [мармелад], но больших поставок нет», — рассказали поставщики.

Безнадежно согласились с коллегами и в небольшом магазине Marmelands Shop: «Мармелада из Германии нет, как прекратили поставки по весне, так и всё. Раньше работали с Trolli и Haribo — короче говоря, нет у нас больше ничего. Жаль, но а что тут сделаешь? Германия нам перестала поставлять вообще что бы то ни было».

29 апреля немецкий производитель мармеладных мишек Haribo действительно принял решение остановить поставки в Россию, однако на одних мишках мармелад в Германии не заканчивается, и августовскую 371 тонну вряд ли съели на таможне. У импортера «АМИГОС И К» немецкого мармелада никогда не было, но один из сотрудников неуверенно сказал, что что-то в Россию всё-таки завозят после ухода Haribo.



Кроме того, на прилавках в петербургских магазинах мармелад из Германии есть. Корреспондент «Фонтанки» прогулялся до «Пирата-Мармелада» и обнаружил, что на части этикеток Германия указана как страна-поставщик.



Разрешили конфликт статистики и поставщиков в магазине «Мармелад Шоу». Там редакции «Фонтанки» рассказали, что весовой мармелад в Россию продолжают привозить, в отличие от упаковочного, а последняя поставка из Германии в магазин была 3–4 недели назад. «На момент месяца всё было классно», — оценил ситуацию один из сотрудников.

Испания и Турция

Другие лидеры по поставкам от российского рынка тоже не отвернулись. В «АМИГОС И К» отметили, что самые крупные поставщики для российского рынка сейчас — Испания и Турция. Испания в период с января по июль 2022 года завезла в страну 1 727 тонн мармелада на сумму 4,9 млн долл .

В объеме с 2021 годом разница небольшая — меньше 131 тонны, зато в выручке расхождение внушительное: за аналогичный период 2021 года она составила 3,3 млн долл ., что на 46 % меньше, чем в 2022. Подтверждают рост цен на испанский мармелад и поставщики. В компании «АМИГОС И К» рассказали, что он обходится на 60–70 % дороже, чем раньше.



Менеджер «ОПТ 24» отметил, что из-за значительного роста цен пострадал и ассортимент — многим испанский мармелад покупать попросту невыгодно. «Какие-то виды испанского есть (у «ОПТ 24». — Прим. ред.), может, от силы 10–15 видов, которые до сих пор привозят, но большого ассортимента нет. Больше, наверное, проблем из-за транспортировки. Если заказывать целую машину мармеладную, то поставка стоит столько же, сколько и товар. Когда он придет сюда, ценник будет космическим», — рассказал он.



Повезло только тем, у кого с компаниями прямые контракты и уже существующие договоренности о поставках. «Например, есть ребята, которые Fini продают, они на прямом контракте и так и не прекратили поставки, потому что у них есть договоренности на поставки в течение года. Возможно, у них даже цены сохранились», — поделились в «ОПТ 24».



Другие магазины и поставщики тоже негодуют в адрес Испании: поставки есть, но с перебоями и часто обходятся очень уж дорого. Другое дело — Турция. Турецкий мармелад и на складах у всех имеется, и неприхотлив. «Из Турции немного увеличился объем поставок, а цены при этом выросли незначительно», — рассказали в Sweetline.

Объемы поставок турки действительно нарастили, причем больше чем на тысячу тонн: 2 916 тонн в 2021 году (в период с января по июль) и 3 936 тонн в 2022 (за аналогичный период). В цене мармелад тоже приемлемый — 2,7 долл/кг в среднем.

Однако количество и доступность не гарантируют качество. Мармелад из большинства европейских стран производится на новом оборудовании, которое изготавливается под заказ, а настройка на одной линии может занимать до полугода, рассказали в «АМИГОС И К». «Идет достаточно серьезное финансирование, которое турецкие компании позволить себе пока не могут. То же самое касается Казахстана и Беларуси», — отметили импортеры.



При этом и в Европе Испании нет равных, а если кто-то и может составить конкуренцию, то сравнивать страны нет смысла: «Для Испании это исконно национальная сладость. Это как составлять конкуренцию Российской Федерации в матрешках. Испанские партнеры, которые сейчас возглавляют фабрики на уровне топ-менеджмента и далее, этот же мармелад покупали, когда им было два или три года. Самим компаниям от 20 до 70 лет», — поделились в «АМИГОС И К».



«Сейчас ничего не продаем. Ничего нет»

При этом на спрос всегда находится предложение — от ушлых предпринимателей на «Авито». По запросу «мармелад оптом» есть куча объявлений на любой вкус и цвет. Например, один из продавцов отдает сердца, бабочек и бегемотов по 100 рублей за килограмм, а червячков, видимо, более элитных, — уже за 160 рублей. Еще закупить оптом можно мышек, мишек, пиццу, колу, крокодилов, а еще зубы и кости. Не найти разве что немецкий мармелад: сладости из Германии на развес почти никто не продает, в основном купить предлагают медвежат Haribo, которых кто-то успел забрать из магазинов оптом. Причем забрать пару пачек к чаю не получится: заказы принимают от 1 000 коробок.



Зато хваленого испанского мармелада — хоть отбавляй. Кто-то собирает из него боксы и продает по 550 рублей полкило, по тысяче — килограмм, кто-то ищет заказчика покрупнее и рассчитывает на сделку минимум в 20 тысяч рублей. При этом рынок сладостей из Европы на «Авито» очень разношерстный: пока одни спокойно продолжают возить товар в Россию, другие жалуются и на поставки, и на цены.



«Мы крупная оптовая компания, есть свои каналы, поэтому перебоев нет, просрочка на складах не заваливается. Но вот у тех, кто сам промышляет, конечно, проблем хватает: они обычно либо сами ездят, что сейчас очень дорого или вообще невозможно, либо заказывают фурами, без контрактов с конкретными компаниями, и ждут их сидят», — рассказал один из продавцов корреспонденту «Фонтанки», представившемуся потенциальным покупателем.



Однако и крупным игрокам иногда приходится несладко: «У нас сейчас нет опта в связи с трудностью поставок. Закупаем через своего посредника через европейские страны, но путь теперь в разы усложнился», — отметили продавцы, которые решили перейти с опта на подарочные боксы. Причем продажи у них заметно выросли: оказалось, что клиентов, которым нужен мармелад фурами, на «Авито» не так много, а объявлений с припиской «оптом» более чем достаточно.

У мелких авитовцев всё совсем печально. «Сейчас ничего не продаем. Ничего нет», — грустно ответил один из продавцов. «Мы поставляем, но вы на весь мармелад в объявлении не смотрите. Фуру уже месяц ждем, так что могу максимум из остатков отсыпать», — предложил другой.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»