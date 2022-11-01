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    Российского бизнесмена обвинили в мошенничестве из-за некачественных рубашек для МВД

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    9 комментариев

    СКР завершил расследование обстоятельств поставки более 350 тысяч рубашек плохого качества для сотрудников МВД. Об этом 1 ноября сообщает «Коммерсантъ».

    Уголовное дело о мошенническом хищении средств из бюджета в особо крупных размерах (четвёртая часть 159 статьи УК РФ) было возбуждено в марте 2019 года. В 2021 году обвинение предъявили генеральному директору компании «БМФ» Борису Ляшуку.

    В октябре прошлого года Ляшука заключили под стражу. Недавно Мосгорсуд продлил его арест уже до четырнадцати месяцев — до 26 декабря 2022 года.

    Согласно материалам расследования, партия товара, о котором идёт речь, была поставлена полицейскому ведомству пять лет назад. МВД заключило с компанией Ляшука полумиллиардный контракт. В августе было подписано дополнительное соглашение, и стоимость поставок в итоге составила 564,5 млн руб. По контракту исполнитель должен был изготовить и поставить МВД более 350,6 тыс. рубашек.

    Следствие считает, что Ляшук дал указание использовать некачественные нити, чтобы сэкономить. Из-за этого рубашки быстро изнашивались и портились.

    Соглашение предусматривало также поставку «БМФ» форменных блузок и платьев. К их качеству у СКР претензий не возникло. Тем не менее обвиняемому вменили в вину ущерб на полную стоимость контракта, тогда как ещё год назад в деле значилась сумма ущерба лишь за поставленные рубашки — это чуть более 270 млн рублей.

    Как сообщает издание, в материалах дела есть гарантийные письма компании-исполнителя. В них сказано, что «БМФ» готова в случае выявления недостатков заменить поставленную МВД продукцию. Однако заказчик с такими вопросами к компании не обращался.

    Ляшук не признаёт своей вины и считает следствие предвзятым. После завершения расследования он отказался знакомиться более чем со ста томами уголовного дела. Его адвокат Ольга Шокурова заявила, что её подзащитный настаивает на скорейшей передаче материалов дела в прокуратуру и в суд, однако следователь не делает этого. По её мнению, обвинение, затягивая передачу дела в суд, пытается выиграть время, чтобы закрыть свои недочеты.

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    Комментарии 9

    26186012101 Ноя 2022 в 14:38
    В среднем рубашка выходит по 1600рублей."Зенга"- не самая крутая марка за меньшие деньги предлагает очень большой выбор. Это видимо как с боевым роботом-собакой, купили на Али залежалое, набросили три конца.
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