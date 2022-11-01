Россияне чаще всего берут кредиты на ремонт и рефинансирование ранее взятых кредитов

Каждый четвертый заемщик оформляет кредит наличными на ремонт квартиры или частного дома. По данным опроса, проведенного ВТБ, на втором месте по популярности — кредиты на рефинансирование других займов, на третьем — деньги на крупные покупки: авто, бытовую технику и электронику.
Опрос проводился среди клиентов российских банков в крупных городах, участвовали более 6 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет. У
Кроме того,
Среди других целей кредитов — отпуск (
— Наш опрос показал, что россияне чаще всего брали средства в российских банках для ремонта и обстановки жилья, что связано с высоким спросом на ипотеку, которая влечет за собой обустройство нового жилья, — говорит Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ. — А спрос на рефинансирование обусловлен высокими ставками по кредитам весной этого года. Когда ситуация на рынке улучшилась вслед за снижением ключевой ставки, клиенты банков перекредитовались по более комфортным условиям.