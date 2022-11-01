Россияне чаще всего берут кредиты на ремонт и рефинансирование ранее взятых кредитов

Каждый четвертый заемщик оформляет кредит наличными на ремонт квартиры или частного дома. По данным опроса, проведенного ВТБ, на втором месте по популярности — кредиты на рефинансирование других займов, на третьем — деньги на крупные покупки: авто, бытовую технику и электронику.



Опрос проводился среди клиентов российских банков в крупных городах, участвовали более 6 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет. У 21 % из них были оформлены кредиты наличными. Данные опроса показали, что 27 % обладателей потребительского кредита оформляли его на ремонт, причем 16 % потратили эти деньги на ремонт квартир, а 11 % — на ремонт или строительство частного дома. При этом в прошлом году кредиты на ремонт частного дома брали чаще, чем на ремонт квартир, — 1 3 % и 12 % соответственно.