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    Россияне чаще всего берут кредиты на ремонт и рефинансирование ранее взятых кредитов

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    Каждый четвертый заемщик оформляет кредит наличными на ремонт квартиры или частного дома. По данным опроса, проведенного ВТБ, на втором месте по популярности — кредиты на рефинансирование других займов, на третьем — деньги на крупные покупки: авто, бытовую технику и электронику.

    Опрос проводился среди клиентов российских банков в крупных городах, участвовали более 6 тысяч человек в возрасте от 18 до 75 лет. У 21 % из них были оформлены кредиты наличными. Данные опроса показали, что 27 % обладателей потребительского кредита оформляли его на ремонт, причем 16 % потратили эти деньги на ремонт квартир, а 11 % — на ремонт или строительство частного дома. При этом в прошлом году кредиты на ремонт частного дома брали чаще, чем на ремонт квартир, — 13 % и 12 % соответственно.

    Кроме того, 14 % заемщиков брали кредит на рефинансирование уже существующих займов, еще столько же — на покупку автомобилей, бытовой техники или электроники, 13 % брали кредит на текущие траты.

    Среди других целей кредитов — отпуск (7 %), покупка недвижимости (5 %), лечение (5 %) и образование (4 %). При этом доля кредитов наличными, взятых на покупку мебели, выросла по сравнению с 2021 годом с 5 % до 8 %.

    — Наш опрос показал, что россияне чаще всего брали средства в российских банках для ремонта и обстановки жилья, что связано с высоким спросом на ипотеку, которая влечет за собой обустройство нового жилья, — говорит Сергей Дырин, главный аналитик розничного бизнеса ВТБ. — А спрос на рефинансирование обусловлен высокими ставками по кредитам весной этого года. Когда ситуация на рынке улучшилась вслед за снижением ключевой ставки, клиенты банков перекредитовались по более комфортным условиям.

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