Российский боец Мустафаев покинул UFC после четырех сорванных поединков

Российского бойца Магомеда Мустафаева исключили из UFC после четырех сорванных боев. Как уточняет UFC Roster Watch, 34-летний спортсмен уже пропал из текущего ростера организации.
Карьерный рекорд Мустафаева — 14 побед и 3 поражения в ММА. Первый бой в UFC он провел в 2015 году. В составе американского промоушена он одержал три победы в пяти боях. В последний раз он проиграл новозеландцу Брэду Ридделу раздельным решением судей 23 февраля 2020 года.
С тех пор у Мустафаева постоянно срывались поединки не по его вине. После четвертого сорванного боя он заявил, что может уйти из UFC.