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    Российский боец Мустафаев покинул UFC после четырех сорванных поединков

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    2 комментария

    Российского бойца Магомеда Мустафаева исключили из UFC после четырех сорванных боев. Как уточняет UFC Roster Watch, 34-летний спортсмен уже пропал из текущего ростера организации.

    Карьерный рекорд Мустафаева — 14 побед и 3 поражения в ММА. Первый бой в UFC он провел в 2015 году. В составе американского промоушена он одержал три победы в пяти боях. В последний раз он проиграл новозеландцу Брэду Ридделу раздельным решением судей 23 февраля 2020 года.

    С тех пор у Мустафаева постоянно срывались поединки не по его вине. После четвертого сорванного боя он заявил, что может уйти из UFC.

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    Комментарии 2

    ДЮрьевич01 Ноя 2022 в 13:08
    Это из разряда городских новостей? Или российских?
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