BMW выкинул такси с дороги в дерево на Костромском проспекте, а сам встал на тротуаре

Первое утро ноября в Петербурге отметилось необычно свободными дорогами, но биться друг с другом водителям это не помешало. В Выборгском районе города в серьезное ДТП попал автомобиль такси.
На перекрестке Костромского проспекта и Олонецкой улицы столкнулись кроссовер BMW с номерами Красноярского края и такси Volkswagen Polo, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Со слов свидетелей, «Поло» [ехал по главной], и его «БМВ» снёс в бочину», — пишет в комментариях участник группы Иван. От удара обе машины вылетели с дороги: BMW остановился на тротуаре, а такси откинуло дальше — на газон и в дерево.
О пострадавших очевидцы не сообщают, но на фото видно, что на место ДТП приехали скорая и реанимация, а у такси от удара сработала подушка безопасности водителя. «Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД.
Еще одна парочка из кроссовера и легковой машины утром столкнулась у Поцелуева моста, пишет очевидица Светлана. ДТП произошло на пешеходном переходе на перекрестке улицы Глинки и набережной Мойки и перегородило обе полосы движения. Если легковые объехать участников аварии еще могли, хоть и по встречной полосе, то движение общественного транспорта в сторону Театральной площади на время оказалось полностью заблокировано.
При этом общая загруженность дорог в Петербурге этим утром, по данным «Яндекс.Пробок», составила всего 5 баллов. Это на 1 балл меньше обычного. На проспекте Славы и Народной улице к Московскому, а также на Заневском проспекте и проспекте Косыгина в центр было традиционно пробочно — по 9 и 8 баллов, а вот на Приморском шоссе из центра, к примеру, зафиксировали 0 баллов. На 2 балла меньше обычного было также на Кубинской улице — Митрофаньевском шоссе и на проспекте Маршала Жукова в направлении центра.
Однако самая длинная пробка утра при этом растянулась аж на 11,5 километра. Она собралась в 9:21 на внутреннем кольце КАД от Мурманского шоссе до поста ГИБДД. Остальные же заторы в утреннем топе не превысили и пяти километров:
- в 8:51 на проспекте Косыгина и Заневском проспекте — 4,8 км от Индустриального проспекта до моста Александра Невского;
- в 9:27 на внешнем кольце КАД — 4,8 км от Софийской улицы до Октябрьской набережной;
- в 10:00 на Мурманском шоссе и Народной улице — 4,2 км от КАД до Володарского моста;
- в 8:42 на Индустриальном проспекте — 3 км от Хасанской улицы до шоссе Революции.