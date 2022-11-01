BMW выкинул такси с дороги в дерево на Костромском проспекте, а сам встал на тротуаре

Первое утро ноября в Петербурге отметилось необычно свободными дорогами, но биться друг с другом водителям это не помешало. В Выборгском районе города в серьезное ДТП попал автомобиль такси.

На перекрестке Костромского проспекта и Олонецкой улицы столкнулись кроссовер BMW с номерами Красноярского края и такси Volkswagen Polo, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Со слов свидетелей, «Поло» [ехал по главной], и его «БМВ» снёс в бочину», — пишет в комментариях участник группы Иван. От удара обе машины вылетели с дороги: BMW остановился на тротуаре, а такси откинуло дальше — на газон и в дерево.