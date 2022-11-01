    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, южн

    761мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.62eur61.12

    Ружье против револьвера. В Красноярском крае ревнивый муж застрелил соперника на дуэли

    4420
    8 комментариев

    Житель Красноярского края погиб на дуэли из-за женщины. Стреляться пришлось с мужем избранницы, который избавился от соперника, но даму сердца из-за уголовного дела об убийстве теперь увидит не скоро.

    Подробности 1 ноября сообщает краевой Следственный комитет. Драма разыгралась в городе Назарово, где 43-летний местный житель разводился со своей женой, которая уже нашла нового мужчину. Съедаемый ревностью муж вызвал 46-летнего соперника на разговор. Местом выбрали коммунальный мост в Назарово.

    ПоделитьсяПоделиться

    По предварительной информации, мужчина прибыл туда с ружьем, а его оппонент с револьвером. Своеобразным секундантом, как пишут местные СМИ, был старший брат погибшего конкурента. Диалог не задался, начался конфликт, в ходе которого в потерпевшего выстрелили из ружья. От ранений грудной клетки, брюшной полости и лица мужчина скончался на месте происшествия.

    Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    AlBerkut01 Ноя 2022 в 14:41
    Вообще-то дуэлянты должны сходиться с одинаковым, ну или хотя бы однотипным оружием.
    То есть если наганы - то у обоих, если ружья - то тоже.
    И таки почему возраст дуэлянтов указан, а причины - нет? И фото причины в студию! 😉
    Может мы, поручики Ржевские, присоединимся😂
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close