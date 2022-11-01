Ружье против револьвера. В Красноярском крае ревнивый муж застрелил соперника на дуэли

Житель Красноярского края погиб на дуэли из-за женщины. Стреляться пришлось с мужем избранницы, который избавился от соперника, но даму сердца из-за уголовного дела об убийстве теперь увидит не скоро.



Подробности 1 ноября сообщает краевой Следственный комитет. Драма разыгралась в городе Назарово, где 43-летний местный житель разводился со своей женой, которая уже нашла нового мужчину. Съедаемый ревностью муж вызвал 46-летнего соперника на разговор. Местом выбрали коммунальный мост в Назарово.