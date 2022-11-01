Ружье против револьвера. В Красноярском крае ревнивый муж застрелил соперника на дуэли

Житель Красноярского края погиб на дуэли из-за женщины. Стреляться пришлось с мужем избранницы, который избавился от соперника, но даму сердца из-за уголовного дела об убийстве теперь увидит не скоро.
Подробности 1 ноября сообщает краевой Следственный комитет. Драма разыгралась в городе Назарово, где 43-летний местный житель разводился со своей женой, которая уже нашла нового мужчину. Съедаемый ревностью муж вызвал 46-летнего соперника на разговор. Местом выбрали коммунальный мост в Назарово.
По предварительной информации, мужчина прибыл туда с ружьем, а его оппонент с револьвером. Своеобразным секундантом, как пишут местные СМИ, был старший брат погибшего конкурента. Диалог не задался, начался конфликт, в ходе которого в потерпевшего выстрелили из ружья. От ранений грудной клетки, брюшной полости и лица мужчина скончался на месте происшествия.
Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение.