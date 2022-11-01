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    В Петербурге будут судить мужчину, который спрятал убитую сожительницу в подвале Ушаковских бань

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    Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины из Приморья. Ему инкриминируют убийство сожительницы (первая часть 105 статьи УК РФ). Об этом 1 ноября сообщает прокуратура Петербурга.

    Следствие считает, что 1 января этого года обвиняемый повздорил с женщиной в одном из домов по улице Калинина, а когда аргументы кончились, ударил её ножом в живот. В этот момент он был пьян. Потерпевшая скончалась на месте.

    Спустя три дня, в ночь с 3 на 4 января, он положил труп на детские санки и отвёз его к историческим Ушаковским баням на улице Зои Космодемьянской, 7. Тело находилось в подвале здания целых три месяца, вплоть до 13 апреля, когда его и нашли.

    «После того, как обвиняемый спрятал труп, он выбросил орудие преступления, а вещи женщины и свои, в которых мужчина перевозил тело, расфасовал по пакетам и вынес в разные мусорные контейнеры», — добавили в прокуратуре.

    Уголовное дело направили в Кировский райсуд для рассмотрения по существу.

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    Комментарии 2

    Laska7701 Ноя 2022 в 11:22
    "Веселье новогоднее припомнили сегодня мы,
    И улыбнулись мы в который раз.
    А потому что вспомнили количество огромное
    Всего, что до утра вливалось в нас." /Ю.Лоза/
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