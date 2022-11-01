В Петербурге будут судить мужчину, который спрятал убитую сожительницу в подвале Ушаковских бань

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины из Приморья. Ему инкриминируют убийство сожительницы (первая часть 105 статьи УК РФ). Об этом 1 ноября сообщает прокуратура Петербурга.
Следствие считает, что 1 января этого года обвиняемый повздорил с женщиной в одном из домов по улице Калинина, а когда аргументы кончились, ударил её ножом в живот. В этот момент он был пьян. Потерпевшая скончалась на месте.
Спустя три дня, в ночь с 3 на 4 января, он положил труп на детские санки и отвёз его к историческим Ушаковским баням на улице Зои Космодемьянской, 7. Тело находилось в подвале здания целых три месяца, вплоть до 13 апреля, когда его и нашли.
«После того, как обвиняемый спрятал труп, он выбросил орудие преступления, а вещи женщины и свои, в которых мужчина перевозил тело, расфасовал по пакетам и вынес в разные мусорные контейнеры», — добавили в прокуратуре.
Уголовное дело направили в Кировский райсуд для рассмотрения по существу.