В Петербурге будут судить мужчину, который спрятал убитую сожительницу в подвале Ушаковских бань

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины из Приморья. Ему инкриминируют убийство сожительницы (первая часть 105 статьи УК РФ). Об этом 1 ноября сообщает прокуратура Петербурга.



Следствие считает, что 1 января этого года обвиняемый повздорил с женщиной в одном из домов по улице Калинина, а когда аргументы кончились, ударил её ножом в живот. В этот момент он был пьян. Потерпевшая скончалась на месте.

