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    КАМАЗ сорвал тент с Freightliner на «Коле» и зажал в кабине водителя

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    Фото: 47news
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    Серьезная авария с участием двух большегрузов произошла утром 1 ноября на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Одному из водителей потребовалась помощь медиков.

    По предварительной информации, около 6 часов утра на 147-м километре автодороги Р-21 «Кола», возле поселка Селиваново, по касательной столкнулись грузовые автомобили Freightliner и КАМАЗ, сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы. На фото видно, что «американцу» сорвало половину тента с прицепа.

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    В результате 54-летний водитель Freightliner оказался зажат в кабине. Прибывшие на место спасатели достали его при помощи гидравлического инструмента и передали медикам. Мужчину госпитализировали.

    Причины аварии устанавливает ГИБДД.

    Фото: 47news

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