КАМАЗ сорвал тент с Freightliner на «Коле» и зажал в кабине водителя

Серьезная авария с участием двух большегрузов произошла утром 1 ноября на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленобласти. Одному из водителей потребовалась помощь медиков.
По предварительной информации, около 6 часов утра на 147-м километре автодороги Р-21 «Кола», возле поселка Селиваново, по касательной столкнулись грузовые автомобили Freightliner и КАМАЗ, сообщает 47news со ссылкой на экстренные службы. На фото видно, что «американцу» сорвало половину тента с прицепа.
В результате 54-летний водитель Freightliner оказался зажат в кабине. Прибывшие на место спасатели достали его при помощи гидравлического инструмента и передали медикам. Мужчину госпитализировали.
Причины аварии устанавливает ГИБДД.