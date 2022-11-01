Сгоревшая машина на Луначарского устроила «последний концерт»

Ночной пожар в Калининском районе Петербурга разбудил жителей соседних домов. Им пришлось слушать не только крики людей, но и долгий автомобильный гудок.



Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, 1 ноября в 01:40 поступил вызов на проспект Луначарского, где у дома 80, корпус 1, в автомобиле «КИА» загорелся моторный отсек. На место отправились два пожарных расчёта (10 человек личного состава), они ликвидировали возгорание в 2 часа.

