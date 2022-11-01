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    Сгоревшая машина на Луначарского устроила «последний концерт»

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    Ночной пожар в Калининском районе Петербурга разбудил жителей соседних домов. Им пришлось слушать не только крики людей, но и долгий автомобильный гудок.

    Как сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС, 1 ноября в 01:40 поступил вызов на проспект Луначарского, где у дома 80, корпус 1, в автомобиле «КИА» загорелся моторный отсек. На место отправились два пожарных расчёта (10 человек личного состава), они ликвидировали возгорание в 2 часа.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

    Изначально пламя появилось под лобовым стеклом, очевидцы пытались потушить, но безуспешно, рассказывает Марианна в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сети «ВКонтакте». Сотрудники МЧС подъехали, когда пламя уже разгорелось, и машина начала сигналить. Подобраться к месту ЧП им мешали припаркованные автомобили. Во время тушения замкнуло электрику, и заработал клаксон — громкий звук не удавалось выключить несколько минут.

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