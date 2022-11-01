    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, южн

    761мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.62eur61.12

    Японские власти выразили желание остаться в проекте «Сахалин-1»

    1939
    3 комментария

    Власти Японии заинтересованы в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1», они будут прилагать усилия к тому, чтобы сохранить долю японских компаний в проекте после перевода компании-оператора в российскую юрисдикцию. Об этом, как передают 1 ноября «Интерфакс» и РИА Новости, заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

    По его словам, японское правительство изучило указ президента Путина о создании российского ООО, которое стало новым оператором проекта. Доля японской компании Sodeco в проекте составляет 30 %.

    «Я провел встречу с руководством Sodeco и передал просьбу положительно рассмотреть данный вопрос», — сказал Нисимура, имея в виду сохранение интересов в проекте «Сахалин-1».

    Япония остро нуждается в российских углеводородах, отметил Масахиро Окафудзи — глава компании Itochu, участвующей в проекте.

    «Реальность такова, что мы не выживем, если не будем продолжать импортировать из России, даже если объемы будут меньше», — отметил он в интервью Financial Times.

    В начале октября президент Владимир Путин поручил правительству создать нового, российского, оператора проекта «Сахалин-1», которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять им будет структура «Роснефти» «Сахалинморнефтегаз-Шельф» как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия.

    Нынешний оператор «Сахалина-1», Exxon Neftegaz Limited («дочка» ExxonMobil), владеет долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась. Японская Sodeco владеет долей в 30 %. Акционерами консорциума наравне с правительством Японии являются компании Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni. Также в число участников входят «Роснефть» (20 %) и индийская ONGC (20 %).

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    chip101 Ноя 2022 в 11:26
    Японский айкути в сутулую спину Зеленского)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close