Японские власти выразили желание остаться в проекте «Сахалин-1»

Власти Японии заинтересованы в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1», они будут прилагать усилия к тому, чтобы сохранить долю японских компаний в проекте после перевода компании-оператора в российскую юрисдикцию. Об этом, как передают 1 ноября «Интерфакс» и РИА Новости, заявил журналистам министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.



По его словам, японское правительство изучило указ президента Путина о создании российского ООО, которое стало новым оператором проекта. Доля японской компании Sodeco в проекте составляет 30 %.

