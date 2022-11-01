Губернатор Белгородской области попросил помощи у правительства РФ для восстановления сел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился в правительство РФ с просьбой о федеральной помощи для восстановления сел, пострадавших от обстрелов. Об этом 31 октября он сообщил во время прямого эфира на своей странице в сети «ВКонтакте», передает РБК.





«Мы не можем войти в села, чтобы периметр закрыть, отладить электроснабжение и газоснабжение. То есть села практически разрушаются. Обратился к правительству России по выделению федеральной помощи на строительство новых жилых домов для жителей этих сел или выделение жилищных сертификатов», — сказал он.



Гладков уточнил, что наибольшие повреждения получили населенные пункты Журавлевка и Нехотеевка — они граничат с Харьковской областью Украины.