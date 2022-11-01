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    Боевые действия на Украине

    Губернатор Белгородской области попросил помощи у правительства РФ для восстановления сел

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился в правительство РФ с просьбой о федеральной помощи для восстановления сел, пострадавших от обстрелов. Об этом 31 октября он сообщил во время прямого эфира на своей странице в сети «ВКонтакте», передает РБК.


    «Мы не можем войти в села, чтобы периметр закрыть, отладить электроснабжение и газоснабжение. То есть села практически разрушаются. Обратился к правительству России по выделению федеральной помощи на строительство новых жилых домов для жителей этих сел или выделение жилищных сертификатов», — сказал он.

    Гладков уточнил, что наибольшие повреждения получили населенные пункты Журавлевка и Нехотеевка — они граничат с Харьковской областью Украины.

    Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах районов, которые граничат с Украиной.

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