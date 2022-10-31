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    Лахта Центр представил первый выпуск проекта «Культурный ландшафт» вместе с композитором Аркадием Шилклопером

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    Лахта Центр предлагает посмотреть свои общественные пространства в рамках специального проекта Дмитрия Милькова «Культурный ландшафт» в компании музыкантов и художников, скульпторов и хореографов, актеров и дизайнеров, которые будут исследовать возможности новой доминанты и проводить художественные эксперименты.

    Гость первого выпуска «Культурного ландшафта», как сообщает пресс-служба комплекса, звезда академической, джазовой и импровизационной музыки, один из лучших валторнистов и исполнителей на альпийском роге в мире, мультиинструменталист, композитор, аранжировщик и педагог Аркадий Шилклопер.

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