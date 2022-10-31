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    «СЭ»: Никита Гусев вернулся в СКА

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    Нападающий Никита Гусев вернулся в хоккейный клуб СКА. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 30-летний хоккеист подписал контракт с петербургским клубом.

    ТАСС уточняет, что соглашение рассчитано на два года с возможностью продления. Ожидается, что первый матч за СКА Гусев проведет уже 2 ноября против «Сочи».

    Никита Гусев играл за СКА с 2015-го по 2019 год. В составе армейцев он дважды выиграл Кубок Гагарина. В 2019 году Гусев уехал в НХЛ, где провел два года, но так и не смог там закрепиться. В 2021-м Гусев вернулся в СКА, однако по окончании сезона вновь уехал в Северную Америку, где надеялся подписать контракт с одним из клубов НХЛ. Однако, похоже, найти интересное предложение не получилось.

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