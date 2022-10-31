    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 1

    0 м/с, штиль

    764мм

    67%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd61.62eur61.12

    РФ и Белоруссия создадут центры совместной подготовки военных

    1213
    1 комментарий

    Россия и Белоруссия планируют создать учебно-боевые центры для совместной подготовки военнослужащих. Об этом 31 октября сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу администрации президента Александра Лукашенко.

    Отмечается, что проект одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Их уполномочено провести Минобороны, а также подписать соглашение, если будет достигнута договоренность.

    Ранее РФ и Белоруссия договорились развернуть совместную региональную группировку войск. Сообщалось, что туда войдет до девяти тысяч российских военных.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close