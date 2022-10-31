РФ и Белоруссия создадут центры совместной подготовки военных

Россия и Белоруссия планируют создать учебно-боевые центры для совместной подготовки военнослужащих. Об этом 31 октября сообщает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу администрации президента Александра Лукашенко.



Отмечается, что проект одобрен в качестве основы для проведения переговоров. Их уполномочено провести Минобороны, а также подписать соглашение, если будет достигнута договоренность.



Ранее РФ и Белоруссия договорились развернуть совместную региональную группировку войск. Сообщалось, что туда войдет до девяти тысяч российских военных.

