Вместо Хэллоуина. В Новосибирске студентам устроили мастер-класс по вырезанию гробиков для мух

Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Необычный мастер-класс провели для студентов в новосибирском колледже. Участники вырезали из овощей... гробы для мух, а потом устроили торжественные похороны. К Хэллоуину действо имело лишь опосредованное отношение, напротив, так педагоги вняли просьбам родителей отмечать не чуждые западные, а исконно русские праздники. «Эту идею нам подали замечательные родители наши. Сказали: а что это вы празднуете какие-то непонятные западные праздники? [...] Вот, например, Семен-летопроводец. Мы им теперь отправим фото [...]: вот, мы делаем гробики для мух, очень мило», — рассказал NGS.RU директор колледжа Сергей Чернышов.

Мастер-класс прошел в новосибирском Новоколледже не вместо, а вместе с Хэллоуином, поэтому без костюмов и грима не обошлось. Сам директор, например, нарядился графом Дракулой. Но вырезать гробики для мух из тыквы, кабачка, морковки — вполне славянская традиция. Похоронами мух и тараканов в Семёнов день в русских деревнях провожали лето, правда, делали это не 31 октября, а с 14 сентября до 14 октября, что обусловлено климатом средней полосы.

Видео: НГС.НОВОСТИ Новосибирск По словам Чернышова, недовольные нашлись и тут: когда в соцсетях колледжа написали, что праздник состоится, некоторые родители возмутились. «Они сказали: в такое время вы издеваетесь над нашими исконными традициями. А если серьезно, некоторые люди думают, что на Западе — кровь, скелеты и всё такое, а русские праздники — это мужики в белых рубашках, женщины в кокошниках идут, поют, хороводы водят... Все счастливые, радостные и голубоглазые. Но ведь это же не так!» — отметил он.

Хэллоуин традиционно был праздником, посвященным концу лета, сбору урожая и дню всех святых, и в славянской истории таких праздников тоже было немало, рассказала изданию специалист внеучебной части колледжа Ольга Суткина. Одним из них являются Осенины, второй день которых посвящен Семену-летопроводцу, который прощается с летом, завершает сбор урожая и готовится к зиме. Подготовка к похоронам мух проходила в доме, чтобы привести его в порядок к зиме, рассказала Ольга во время мастер-класса. Вырезанием гробов традиционно занимались незамужние девушки, и во время обряда заодно устраивали смотрины: превратить твердые овощи в поделку — занятие непростое и кропотливое, и можно было присмотреть невесту половчее да похозяйственнее.

А заканчивалось все театрализованными похоронами насекомых по всем канонам обряда — с плачем и надгробными речами. На новосибирском мастер-классе этой традицией тоже не пренебрегли, а честь произнести речь над гробом покойной мухи досталась директору.