Солнечный день в Петербурге завершился красочным закатом. На горизонте кто-то разлил «золото»

Погода в понедельник порадовала жителей Петербурга не только ярким солнцем и чистым небом, но и красочным закатом. Город, который готовится ко сну, попал на снимки корреспондента «Фонтанки».
Вечером 31 октября по небосводу разбрелись светло-розовые облака, которые эффектно отражаются в воде. По линии горизонта кто-то будто случайно разлил «золото», похожие цвета можно увидеть и там, где работают уличные фонари.
Одна из супервидовых веб-камер «поймала» силуэты птиц и шпиль Петропавловского собора на сине-красном фоне. Другие живописные места города можно посмотреть на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург» на «Фонтанке».