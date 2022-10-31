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    Солнечный день в Петербурге завершился красочным закатом. На горизонте кто-то разлил «золото»

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    1 комментарий
    Фото: Видовая камера Санкт-Петербурга
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    Погода в понедельник порадовала жителей Петербурга не только ярким солнцем и чистым небом, но и красочным закатом. Город, который готовится ко сну, попал на снимки корреспондента «Фонтанки».

    Вечером 31 октября по небосводу разбрелись светло-розовые облака, которые эффектно отражаются в воде. По линии горизонта кто-то будто случайно разлил «золото», похожие цвета можно увидеть и там, где работают уличные фонари.

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    Одна из супервидовых веб-камер «поймала» силуэты птиц и шпиль Петропавловского собора на сине-красном фоне. Другие живописные места города можно посмотреть на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург» на «Фонтанке».

    Фото: Видовая камера Санкт-Петербурга

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