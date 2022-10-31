Солнечный день в Петербурге завершился красочным закатом. На горизонте кто-то разлил «золото»

Погода в понедельник порадовала жителей Петербурга не только ярким солнцем и чистым небом, но и красочным закатом. Город, который готовится ко сну, попал на снимки корреспондента «Фонтанки».



Вечером 31 октября по небосводу разбрелись светло-розовые облака, которые эффектно отражаются в воде. По линии горизонта кто-то будто случайно разлил «золото», похожие цвета можно увидеть и там, где работают уличные фонари.