Полицейские задержали мужчину, который поездом вёз из Петербурга в Махачкалу запретные «гостинцы»

У одного из пассажиров поезда из Петербурга в Махачкалу нашли необычный багаж: он вёз с собой около килограмма запретного вещества. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба МВД России.



Подозреваемый в незаконном сбыте «синтетики» — 43-летний житель Вологды. Полицейские нашли у него пакет с белым порошком во время личного досмотра на станции Кавказская.



Раньше у мужчины уже были проблемы с законом: он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбои и хранение наркотиков. По его словам, он вёз запретное в Махачкалу, чтобы распространить на территории региона.

