    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 1

    1 м/с, с-з

    764мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd61.53eur61.13

    Полицейские задержали мужчину, который поездом вёз из Петербурга в Махачкалу запретные «гостинцы»

    3305
    2 комментария

    У одного из пассажиров поезда из Петербурга в Махачкалу нашли необычный багаж: он вёз с собой около килограмма запретного вещества. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба МВД России.

    Подозреваемый в незаконном сбыте «синтетики» — 43-летний житель Вологды. Полицейские нашли у него пакет с белым порошком во время личного досмотра на станции Кавказская.

    Раньше у мужчины уже были проблемы с законом: он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, разбои и хранение наркотиков. По его словам, он вёз запретное в Махачкалу, чтобы распространить на территории региона.

    В его отношении возбудили дело по признакам преступления по третьей части 30 статьи и пятой части 228.1 статьи УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close