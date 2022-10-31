«Помогаем, где можем». Омбудсмен раскрыла, на что чаще всего жалуются мобилизованные петербуржцы

Аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге получил около 300 обращений по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Об этом 31 октября заявила городской омбудсмен Светлана Агапитова.



«Поступило около трехсот письменных обращений в аппарат омбудсмена. Помогаем, где можем, или даем контакты районных администраций, номер горячей линии Минобороны, если вопрос не в нашей компетенции», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

