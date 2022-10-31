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    Мобилизация

    «Помогаем, где можем». Омбудсмен раскрыла, на что чаще всего жалуются мобилизованные петербуржцы

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    Аппарат уполномоченного по правам человека в Петербурге получил около 300 обращений по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Об этом 31 октября заявила городской омбудсмен Светлана Агапитова.

    «Поступило около трехсот письменных обращений в аппарат омбудсмена. Помогаем, где можем, или даем контакты районных администраций, номер горячей линии Минобороны, если вопрос не в нашей компетенции», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

    Агапитова сообщила, что чаще всего люди жалуются на ситуацию с выплатами. Она пообещала, что «на днях» все вопросы должны быть решены. Судя по обозначенным ею суммам (по 100 тысяч мобилизованным и по 300 — добровольцам), речь идет именно об единовременной выплате.

    Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал неукоснительно соблюдать сроки выплат мобилизованным, размер которых должен составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц.

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