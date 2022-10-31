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    Глава итальянской Eni сравнил Европу с красивой Ferrari, но без топлива

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    Глава итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци сравнил Европу с красивым автомобилем Ferrari, но без топлива. Об этом он заявил во время международной нефтегазовой выставки ADIPEC.

    Он отметил, что европейские страны слабы в плане обеспеченности энергоресурсами. «У нас большой рынок, но без энергии», — сказал Дескальци.

    По его мнению, такая слабость Европы во многом связана с прекращением собственной добычи энергетических ресурсов, а также с приостановкой инвестиций в нефтегазовые проекты на её территории.

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