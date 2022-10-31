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    В Московском районе открылись детский сад и педиатрический офис

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    На Малой Митрофаньевской улице в Московском районе открылись новый детский садик на 220 мест и педиатрической офис.

    Как сообщают в Группе «Эталон», детский садик получил номер 46. Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп детей от полутора до шести лет. Внутри воспитанников ждут игровые и спальные комнаты, бассейн, залы для музыкальных занятий и физкультуры, медицинский и методический кабинеты.

    На той же улице в ЖК «Галактика Премиум» также открылся современный педиатрической офис в кабинете врача общей практики, он стал филиалом детской городской поликлиники №35. Этот объект застройщик возвел на собственные средства и передал городу.

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