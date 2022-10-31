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    «Длится уже десятилетия». Путин заявил, что Карабахский конфликт надо завершать

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    Президент РФ Владимир Путин призвал к завершению противостояния между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

    «Конфликт длится уже десятилетия. Надо когда-то его завершать. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому. Мы всячески это поддерживаем», — сказал 31 октября Путин на встрече в Сочи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    Российский лидер выразил надежду, что в рамках сегодняшних переговоров в трехстороннем формате, в которых примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, удастся «найти ключевые моменты, которые позволят двигаться вперед».

    Пашинян, в свою очередь, отметил, что для Еревана по ситуации в Карабахе приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Арменией и Азербайджаном. Также он отметил, что для его республики важен вывод азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.

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