В лесополосу на экотропе в Московском районе выпустили белок

На территории экотропы, недавно благоустроенной в Московском районе, в лесополосу выпустили молодняк белок. Как сообщают в холдинге Setl Group, организовавшем маршрут, за животными будут следить сотрудники питомника, где их вырастили.



Экотропа длиной 2,5 км пролегает между ЖК «Зеленый квартал» и «Парадный ансамбль». В сентябре сотрудники застройщика и администрации Московского района выпустили в пруд на экотропе 300 мальков карпа, линя и карася.

