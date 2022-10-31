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    В лесополосу на экотропе в Московском районе выпустили белок

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    На территории экотропы, недавно благоустроенной в Московском районе, в лесополосу выпустили молодняк белок. Как сообщают в холдинге Setl Group, организовавшем маршрут, за животными будут следить сотрудники питомника, где их вырастили.

    Экотропа длиной 2,5 км пролегает между ЖК «Зеленый квартал» и «Парадный ансамбль». В сентябре сотрудники застройщика и администрации Московского района выпустили в пруд на экотропе 300 мальков карпа, линя и карася.

    Вдоль экомаршрута растут дубы, вязы, клены, каштаны, акации и спиреи, летом цветут луговые травы, здесь также обитают птицы — иволги, трясогузки. Для содержания белок установили домики-кормушки, управляющая компания запаслась орехами, а местным жителям рассказали, как правильно подкармливать этих животных.

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