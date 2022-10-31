На станции Ручьи поезд насмерть сбил молодого человека

21-летний молодой человек погиб после встречи с поездом на станции Ручьи. Об этом 31 октября рассказали в пресс-службе транспортной полиции.



Проверку по факту травмирования пешехода проводит Санкт-Петербург-Финляндский отдел линейного отдела МВД России на транспорте. Сообщается, что инцидент произошел в минувшие выходные. По предварительным данным, погибший пытался перейти пути в неположенном месте в наушниках и капюшоне.



Машинист электропоезда сигналил, тормозил, но наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте.

