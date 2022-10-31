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    Футбольный союз Боснии отменил матч против сборной России, который должен был пройти в Петербурге

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    Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил об отмене товарищеского матча против сборной России. Об этом 31 октября сообщили на официальном сайте организации.

    Игра должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. О причинах отмены не сообщается.

    Известно, что 17 ноября в Душанбе сборная России сыграет с командой Таджикистана.

    Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине сборную России по футболу отстранили от участия во всех международных соревнованиях, в том числе в отборе на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

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