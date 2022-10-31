Футбольный союз Боснии отменил матч против сборной России, который должен был пройти в Петербурге

Футбольный союз Боснии и Герцеговины объявил об отмене товарищеского матча против сборной России. Об этом 31 октября сообщили на официальном сайте организации.



Игра должна была состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге. О причинах отмены не сообщается.



Известно, что 17 ноября в Душанбе сборная России сыграет с командой Таджикистана.



Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине сборную России по футболу отстранили от участия во всех международных соревнованиях, в том числе в отборе на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

