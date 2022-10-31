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    Взнос на капремонт в Петербурге повысят в 2023 году

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    Смольный определился с повышением ставки взноса на капремонт в 2023 году. Она вырастет примерно на рубль.

    По данным «Фонтанки», проект постановления подготовлен в жилищном комитете. Согласно ему, самый большой взнос составит 12,99 рубля с квадратного метра (для домов дореволюционной постройки с лифтом, а также для части новостроек). Самый низкий — 11,90 рубля (кирпичные дома 1970–1980, а также деревянные).

    Фото: Жилищный комитет
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    Фото: Жилищный комитет
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    Напомним, в начале текущего года ставку не повышали, до этого в течение двух лет она сильно росла, поднявшись с 5 рублей в 2019 году до 11–12 рублей в 2021–2022 годах.

    Фото: Жилищный комитет
    Фото: Жилищный комитет

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