Взнос на капремонт в Петербурге повысят в 2023 году

Смольный определился с повышением ставки взноса на капремонт в 2023 году. Она вырастет примерно на рубль.



По данным «Фонтанки», проект постановления подготовлен в жилищном комитете. Согласно ему, самый большой взнос составит 12,99 рубля с квадратного метра (для домов дореволюционной постройки с лифтом, а также для части новостроек). Самый низкий — 11,90 рубля (кирпичные дома 1970–1980, а также деревянные).